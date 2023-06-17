Gazeteci Aygül: Belediye başkanının korumlarının saldırısına uğradım

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aygül, saldırının ardından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Aygül, “Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum” dedi.