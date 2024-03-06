Bir ilde daha Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 20 liradan satılacak.

Bir ilde daha Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala, pide fiyatları Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklandı. Türkiye ortalamasına göre belirlenen 330 gram pidenin, 20 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 500 gramlık pide fiyatı 30 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın üreteceği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa’da geçen yıl 380 gram pidenin 12,50 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide 15,75 liradan satılmıştı.

Kaynak: İHA

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