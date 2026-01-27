Bursa'da İş Cinayeti: Beton Harcının Altında Kaldı

Bursa'da bir fabrika inşaatında beton dökülürken kalıplar çöktü. Çöken kalıp ve beton harcının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da İş Cinayeti: Beton Harcının Altında Kaldı
Kestel Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA

