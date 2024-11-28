Bursa'da Feci Kazada 8 İşçi Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

Bursa'da Feci Kazada 8 İşçi Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki 16 RS 405 plakalı otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları görüntüledi.

Kaynak: AA

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