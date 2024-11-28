CHP'li Yavuzyılmaz, 'AKP'den Yeni Müjde!' Diyerek Duyurdu: Apartman Aidatlarına Elektrik Zammı Kapıda

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ‘AK Parti’den yeni müjde!’ başlıklı paylaşım yaptı. En az 10 milyon vatandaşı ilgilendiren elektrik zammı geleceğini söyleyen Yavuzyılmaz, “Apartman aidatlarına zam geliyor. 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik” dedi.

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CHP'li Yavuzyılmaz, 'AKP'den Yeni Müjde!' Diyerek Duyurdu: Apartman Aidatlarına Elektrik Zammı Kapıda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettiklerini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

CHP'li Yavuzyılmaz, 'AKP'den Yeni Müjde!' Diyerek Duyurdu: Apartman Aidatlarına Elektrik Zammı Kapıda - Resim : 1

"AK Parti’den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon. Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon. Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

CHP'li Yavuzyılmaz, 'AKP'den Yeni Müjde!' Diyerek Duyurdu: Apartman Aidatlarına Elektrik Zammı Kapıda - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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Deniz Yavuzyılmaz CHP Zam
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