Bursa'da deprem!

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bursa'da deprem!

Bursa'da deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Deprem saat 10:54 sularında kaydedildi.

Sarsıntının derinliği ise 13.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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