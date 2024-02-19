Bursa'da deprem!
AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Bursa'da deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Deprem saat 10:54 sularında kaydedildi.
Sarsıntının derinliği ise 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem