Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli albay yaşamını yitirdi

15 Temmuz'da rehin alınan emekli albay Güven Şağban hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli albay yaşamını yitirdi

FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'da rehin alınan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban'in yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Odatv'den alınan habere göre, akciğer nakli bekleyen Şağban, yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edilmişti.

Güven Şağban, bu sabah hayatını keybetti.

Şağban'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedileceği kaydedildi.

İNFAZ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTULMUŞTU

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı olan emekli albay Güven, FETÖ'cülerin elindeki silah tutukluk yapınca infaz edilmekten kurtulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Güven Şağban FETÖ
Son Güncelleme:
Binali Yıldırım ve Murat Kurum el ele... Maden katliamında başroldeki Anagold nasıl 'bizden biri' oldu? Maden katliamında başroldeki Anagold nasıl 'bizden biri' oldu?
İzmir'de taksiciye makaslı saldırı: Saldırganın üzerinden çıkanlar şoke etti İzmir'de taksiciye makaslı saldırı: Saldırganın üzerinden çıkanlar şoke etti
Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak
Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı: Kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' iddiası: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu Dilipak: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını biliyordu