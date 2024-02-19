Darbe girişiminde rehin alınmıştı: Emekli albay yaşamını yitirdi
15 Temmuz'da rehin alınan emekli albay Güven Şağban hayatını kaybetti.
FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'da rehin alınan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban'in yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Odatv'den alınan habere göre, akciğer nakli bekleyen Şağban, yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edilmişti.
Güven Şağban, bu sabah hayatını keybetti.
Şağban'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedileceği kaydedildi.
İNFAZ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTULMUŞTU
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı olan emekli albay Güven, FETÖ'cülerin elindeki silah tutukluk yapınca infaz edilmekten kurtulmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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