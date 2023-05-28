Bursa'da dehşet! Eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Bursa'da 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Seda Zeynep Ç.'nin baba evini basan Yusuf K., kurşun yağdırdı. Seda Zeynep Ç.’yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da dehşet! Eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Sedat Zeynep Ç.’nin baba evini basan Yusuf K. konuşmak istedi.

Eski eşinin görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü. Yusuf K. tabancasıyla 10 el ateş ederken, Seda Zeynep Ç.’yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Nesrin S. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Fıkra gibi olay: Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı! Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!
İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu? İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu?
ÇOK OKUNANLAR
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Kritik seçimde ikinci tur: İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı