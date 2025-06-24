Bursa'da Büyük Orman Yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Giderek büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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Bursa'da Büyük Orman Yangını
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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