Bursa'da Bir Gencin Katil Zanlıları Yakalandı

Bursa'da silahla bir gencin ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da Bir Gencin Katil Zanlıları Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla 25 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı.

Olay, 12 Eylül 2024 tarihinde Gemlik Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Süleyman Şahin (25) ile A.A. (22) ve H.E.Ş. (19) tartışmaya başladı. Yaşanan arbede esnasında Süleyman Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet hastanesine kaldırılan Şahin, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Şahin hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı tutuklandı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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