Muğla'da Ormana Terk Edilen Bebeğin Anne-Babası Tutuklandı
Muğla'da bir bebek ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bebeğin anne ve babası tutuklandı.
Muğla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bebeğin anne ve babası oldukları belirtilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu. İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA
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