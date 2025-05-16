Bursa'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaması sırasında göçük meydana geldi. Çökme sonucu işçilerden Kadri E. (51), toprak altında kaldı.

Bursa'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Ağır Yaralı - Resim : 1

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Vücudu toprak altında kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucu işçiyi çıkardılar. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Ağır Yaralı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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