Bursa'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaması sırasında göçük meydana geldi. Çökme sonucu işçilerden Kadri E. (51), toprak altında kaldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Vücudu toprak altında kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucu işçiyi çıkardılar. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA