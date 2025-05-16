Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yanıtladı: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ay Yatıp Çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önümüzde haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesine ilişkin '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak’ iddiasına tepki gösterdi. Böyle bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Bakan Tunç, paylaşımların 'dezenformasyon' amacı taşıdığını vurguladı.

'BUNLARI NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ?'

Bakan Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

"İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var. Basında özellikle bazı televizyon kanallarında ceza adalet sistemi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. Bunlara kesinlikle inanmayın. Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Tunç, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendisini fesh etmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizin ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz. Terör örgütü kendini feshetti. Silahları bıraktığını açıkladı. Bu sonuç kolay olmadı. Bundan sonraki süreçte hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak."

Kaynak: ANKA