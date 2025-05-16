'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Tutuklanmıştı... İsveçli Gazeteci Hakkında Karar

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip etmek için İstanbul'a gelen İsveçli gazeteci Joakim Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmıştı. Joakim Medin 49 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Tutuklanmıştı... İsveçli Gazeteci Hakkında Karar

İsveçli gazeteci Joakim Medin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestoları takip etmek için 28 Mart’ta geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Medin'in 2023 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maketin asıldığı eylemle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmıştı.

MLSA‘nın aktardığına göre Medin, MLSA’nın itirazı üzerine İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi. Medin işlemlerinin ardından, bugün Türkiye’den ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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