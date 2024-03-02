Bursa'da 48 kişiye gözaltı: Organize işler ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Şubat’ta Bursa’da üç ayrı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını, 48 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Bülent Çetkin ile Osman Deliçay vardı.

Aynı iddiayla gözaltı kararı olan Muhammed Tayyar Türkeş ise yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Kafes-46 adıyla düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı.

NESİM MALKİ CİNAYETİNDEN...

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; Bursa’da 2016 aralık ayında milyonlarca dolar yatırımla kurulan Ceylan International Hospital’ın sahibi Mustafa Ceylan mali darboğaza girdi. Ceylan, hastaneyi satışa çıkardığını duyurdu. Bunun üzerine eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ceylan’ı arayarak bir tanıdığını yönlendireceğini söyledi. Uzunkaya’nın ‘tanıdığı’ 28 Kasım 1995’te işlenen Nesim Malki cinayetinden yargılanan Burhanettin Türkeş’in oğlu Muhammed Tayyar Türkeş’ti. Hastanenin 200 milyon lirayı aşan borcunu ödeme karşılığında Türkeş hastaneye yüzde 50 ortak oldu. 11 Ekim 2023’te yapılan anlaşmayla Türkeş’e imza yetkisi verilmedi.

Türkeş hastanenin maaş borçlarını, fatura borçlarını ödedi. Ancak iddiaya göre Türkeş hastanede çalışan bazı doktorlardan fazla maaş aldıkları gerekçesiyle paraların iade edilmesini istedi. Böylece Ceylan ile Türkeş’in araları açıldı. Bankalara ve şahıslara verilen ödeme sözleri de tutulmadı. Türkeş, Ceylan’ın makam odasını yıktırarak yemekhane yaptırdı.

TÜRKEŞ GİTTİ, ÇETKİN GELDİ

Hastaneye gidiş gelişi yasaklanan Ceylan ise suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Bülent Çetkin’le temas kurdu. Çetkin, Tayyar Türkeş’i arayarak bir araya gelmek istediğini aracılık yapacağını söyledi. Ancak bir sonuç alınamadı. Ceylan, Çetkin’in şirkete genel müdür olarak atadı. Bu atamanın ardından Çetkin ile Türkeş’in adamları arasında arbede yaşandı. Kavga, Türkeş’in sahibi olduğu Bursa TV’de, “Hastaneye silahlı saldırı” başlığıyla duyuruldu. Çetkin’in hastanede genel müdür olmasının ardından Türkeş ve ekibi hastaneden ayrıldı.

ALACAKLI TEHDİT EDİLDİ

Ceylan, borçlu olduğu bir başka hastane sahibiyle görüşmesi için ise Osman Deliçay’ın adamlarıyla bir araya geldi. İddiaya göre Ceylan’ın borçlu olduğu hastane sahibi K.T., verdiği paradan daha fazlasını tahsil etmek istiyordu. Deliçay grubu, K.T.’yi tehdit etti ve borcun bir kısmının silinmesini istedi. Bu sırada emniyet, hem teknik hem de fiziki takip yürütüyordu. 4.5 aylık süreç, 24 Şubat’ta sona erdi. Çetkin ve Deliçay grubuna operasyon düzenledi. Çetkin ve Deliçay’la birlikte toplam 21 kişi tutuklandı. 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

CEYLAN İKİ AYRI İFADE VERDİ, SERBEST KALDI, ORTAĞI KAÇTI

Milyonlarca dolar yatırımla kurulan Ceylan International Hospital’ın sahibi Mustafa Ceylan gözaltına alınanlar arasındaydı. Ceylan, verdiği iki ayrı ifadenin ardından serbest bırakıldı. Muhammed Tayyar Türkeş ise yurt dışında olduğu için yakalanamadı.