Camdan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.

Kaynak: İHA