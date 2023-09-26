Bursa’da 302 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada şüpheli kişilerin evlerine de savcılık kararıyla girildi. Toplam 302 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da 302 kişi gözaltına alındı

Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talimatıyla alınan izinin ardından 10-24 Eylül tarihleri arasında, 20 adrese çeşitli tarihlerde baskın düzenlerken, kahvehane, park ve meydanlarda kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan aramalarda, 13 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 129 fişek ile 12 adet kesici alet ele geçiren polisler, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin üzerleri ve evlerinde, 753 gram metamfetamin, 215 gram esrar, 36 gram bonzai, 560 gram hint keneviri, kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan, 5 adet hassas terazi ele geçirdi. Ekipler, yaptıkları baskın ve kontrollerde, 18 bin 829 kişi ile 2 bin 99 araç ve motosikleti sorgularken 302 kişi hakkında işlem yaptı. Kimlik sorgulamalarında, haklarında mahkeme ve savcılık tarafından yakalama kararı bulunan 138 kişiyi adliyeye çıkartıldı. Denetimlerinde, çalıntın 45 motosiklet ile 3 araç yakalayan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dilencilik yapan 17 kişiye 10 bin 489 lira idari para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların güvenliği açısından devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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