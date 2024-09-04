Burdur'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

Burdur- Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresinde saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Burdur'dan Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan Kerim Ç. (31) yönetimindeki otomobil ile aynı yönde giden Remzi T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi T.'nin yara almadığı kazada diğer otomobilin sürücüsü Kerim Ç. ve araçta bulunan Büşra Ç. (29) ile Elif Nisa Ç. (4) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA