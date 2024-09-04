Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Minibüs Otomobilin Üzerine Çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin üzerine devrilen minibüs, itfaiye ekiplerinin çalışması kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazanın meydana geldiği caddede esnaf olan Veysel Çelik, cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini söyledi. Araçlarının hızının düşmesi için caddenin belli noktalarına tümsek yapılması isteyen Çelik, “Daha önce de bu cadde üzerinde defalarca kazalar oldu. Geçtiğimiz haftalarda cadde üzerinde bir çocuğa motosiklet çarptı, çocuk ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı ve daha sonra vefat etti. Yine aynı şekilde bu cadde üzerinde bir kadına araba çarptı. Bu cadde üzerinde sürekli kazalar meydana geliyor. Dün de yine bir kaza meydana geldi. Allah'tan aracın devrildiği noktada kimse yoktu. Kaza anı kimsenin yolda olmamasına şükür ettik. Bir anda devrilme sesi geldi ve arabanın otomobilin üzerine devrildiğini gördük” diye konuştu.

Kaynak: İHA