Burdur'da Bomba Alarmı! Şüpheli Valiz Fünye ile Patlatıldı

Burdur'da kaldırım üzerinde bırakılan valiz, ekipleri harekete geçirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Burdur'da Bomba Alarmı! Şüpheli Valiz Fünye ile Patlatıldı

Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kaldırım üzerinde dün saat 21.30 sıralarında sahipsiz bir valiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valizden kıyafetler çıktı. Valizin patlatılmasından sonra gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenci olduklarını belirtilen çift, yakınlardaki bir apart daireye yeni taşındıklarını eşyaları taşırken valizi unuttuklarını söyledi.

Valiz polis ekiplerinin incelmesinin ardından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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