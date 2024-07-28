'Vergide Adalet' Lafta Kaldı: Emekliye Yine Hüsran, Onlara Zam Çıktı

AKP’nin Meclis’e verdiği ‘vergi paketi’ önergesiyle hakim ve savcıları maaşlarına da zam yapılacak.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçmişte aldığı iptal kararının gerekçesi dikkate alınarak hazırlanan teklifle, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000, birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000, diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek.

15 AĞUSTOS'TA UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Bu düzenlemenin ise 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirildi.

Bu Kanuna tabi olan hakim ve savcılardan AYM’de görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu düzenlemede belirlenen ek tazminattan yalnızca yüksek olan tutar ödenecek.

TEPKİ ÇEKEN EMEKLİ ZAMMI DA AYNI TEKLİFLE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen bir diğer düzenleme ise emekli aylıklarına dairdi. İlgili düzenleme ile en düşük emekli aylığı, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

3 milyon 703 bin 788 emekliyi etkileyecek düzenleme, muhalefet partileri başta olmak üzere kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

CHP lideri Özel, söz konusu emekli zammına ilişkin gösterdiği tepkide “En düşük emekli maaşı 6 ay önce 25 kilo dana kıyma alıyor. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir, yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.