Alkollü Sürücüye 40 Bin Liralık Drift Cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, devriye görevini icra eden polis ekiplerince drift atarken görülen 27 ADK 659 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde polis tarafından durduruldu.

Otomobilin sürücüsü Oğuzhan D.’ye yapılan alkol testinde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 8 ay el konan sürücünün aracı, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA