Alkollü Sürücüye 40 Bin Liralık Drift Cezası

Antalya'da drift atan bir sürücüye 40 bin lira para cezası verildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Alkollü Sürücüye 40 Bin Liralık Drift Cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, devriye görevini icra eden polis ekiplerince drift atarken görülen 27 ADK 659 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde polis tarafından durduruldu.

Otomobilin sürücüsü Oğuzhan D.’ye yapılan alkol testinde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 8 ay el konan sürücünün aracı, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

'Vergide Adalet' Lafta Kaldı: Emekliye Yine Hüsran, Onlara Zam Çıktı Emekliye Yine Hüsran, Onlara Zam Çıktı
Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
SGK, Belediyelerden Borçlarını Nasıl Alacak? İki Aşamalı Formül Yolda SGK, Belediyelerden Borçlarını Nasıl Alacak?
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'