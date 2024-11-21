Bu Nasıl Vicdan! Cani Sürücü Göz Göre Göre Köpeği Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Yoluna Devam Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Peksimet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında kimliği tespit edilemeyen sürücü, park halinde bulunan aracına binip hareket ettiği sırada, yolda yatan bir köpeği ezdi. Köpeğin üzerinden geçen sürücü yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık meydana geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İhbar üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu'nun suç duyurunda bulunduğu belirtildi.

GÖZ GÖRE GÖRE EZDİ

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün park halinde bulunan otomobiline doğru yürürken yolda yatan köpeğe baktığı ve daha sonra otomobiline bindiği, geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru gittiği ve yerde yatan köpeği ezdiği görüldü.

Görüntülerde köpeğin can havliyle ayağa kalktığı ve aksayarak yürüdüğü, sürücünün ise durmayıp yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA