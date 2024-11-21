AKP'li Belediye Başkanı'nın Acı Günü: Amcası Kazada Hayatını Kaybetti

Ordu’da Ulubey ilçesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ekrem T.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Günay T. ve Arslan Türkcan (82) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKP'Lİ BAŞKANIN AMCASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Tedavi altına alınan Arslan Türkcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan Türkcan’ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın amcası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA