AKP'li Belediye Başkanı'nın Acı Günü: Amcası Kazada Hayatını Kaybetti

Ordu’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin AKP'li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın amcası olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
AKP'li Belediye Başkanı'nın Acı Günü: Amcası Kazada Hayatını Kaybetti

Ordu’da Ulubey ilçesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ekrem T.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Günay T. ve Arslan Türkcan (82) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKP'Lİ BAŞKANIN AMCASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Tedavi altına alınan Arslan Türkcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan Türkcan’ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın amcası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu
Son Güncelleme:
Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt Yakalandı Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettiren Servet Bozkurt Yakalandı
Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Patatesi Kızartmadan Önce Yumurta Akına Bulayın: Her Öğünün Vazgeçilmezi Olacak Patatesi Kızartmadan Önce Yumurta Akına Bulayın: Her Öğünün Vazgeçilmezi Olacak
Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınından Acı Haber Restoran Yangınından Acı Haber