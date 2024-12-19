Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde doğu kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağnak yağışlı
MANİSA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 7°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 0°C, 6°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi