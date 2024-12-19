Batman'da Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın: 3 Saatte Söndürüldü

Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Batman'da Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın: 3 Saatte Söndürüldü

Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Batman'da Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın: 3 Saatte Söndürüldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da desteğiyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vali Ekrem Canalp da İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile birlikte olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangında fabrikada hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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