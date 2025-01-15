Bu Çamaşır Suyuna Dikkat! Ticaret Bakanlığı Hepsini Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, Akar marka çamaşır sularında dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmadığını tespit etti. Bakanlık, ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatma kararı aldı. Bakanlığın ifşasında yer alan çamaşır suyunun zincir marketlerde satıldığı biliniyor.

Eda Narin Eda Narin
Bu Çamaşır Suyuna Dikkat! Ticaret Bakanlığı Hepsini Toplatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı'nın en son duyurduğu ürün ise ünlü çamaşır suyu markası Akar oldu.

Bu Çamaşır Suyuna Dikkat! Ticaret Bakanlığı Hepsini Toplatıyor - Resim : 1

Akar marka çamaşır sularında dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatma kararı aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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