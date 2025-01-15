CHP, Emekli Zammını Protesto Etti: 'Alayınıza Kırmızı Kart!'

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Emekli taban aylıklarının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin maddenin de bulunduğu torba kanunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri gergin başladı.

Görüşmeler öncesi basın mensuplarına iktidarın getirdiği 1969 TL’lik zam ile alınabilecekleri bir market sepetiyle tanımlayan milletvekilleri, tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti milletvekillerinin de sokaktan ve pazardan bir haber olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

“Tayyip Erdoğan pazarı görmüş olsaydı, AK Parti milletvekilleri pazarı görmüş olsaydı bu teklifi vermezdi. Bunlar pazardan bir haberler. Bakın arkadaşlar asgari ücret 22 bin TL, alayına kırmızı kart. Emekli maaşı 14 bin 469 TL, alayına kırmızı kart. Sayın Cevdet Akay’ın da getirdiği pankartlarda var, yalancıların da alayına kırmızı kart.”

'YAŞAM KOŞULLARI AĞIRLAŞTI'

Daha sonra bu kırmızı kartların iktidara bir uyarı olduğunu ifade eden CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da komisyonda şunları söyledi:

“Bu eylemi mağdur olan emeklimizin, çiftçimizin, esnafımızın ve işçimiz için yapıyoruz. Biran önce bu durumdan kurtulmak için de seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz. Ekonominin düzelmesi için bu kararların süratle alınıp uygulamaya geçilmesi lazım. Halkımızın artık boğazına kadar gelmiş durumda. Yaşam koşulları çok ağırlaştı, geçinemiyorlar. Bunu da artık yüksek sesle haykırıyorlar. Biz de 81 ile dağılarak bu sesi dile getirmek için tüm teşkilatımızla halkımızla bütünleşerek harekete geçirerek, süreci seçime götürüp halkımızı kurtaracağız.”

Bu konuşmaların yapıldığı sırada salona giren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, oturumu açmak istedi. Ancak CHP Ağbaba, kırmızı kart protestosunu devam ettirerek, Başkan Muş’a da kart gösterdi. İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sözlü tartışmaların yaşandığı oturuma açılmadan 20 dakika ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi