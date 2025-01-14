Trabzonspor'un Ürünü Tehlikeli Çıktı: Bakanlıktan Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünleri duyurmaya devam ediyor.

Son olarak, Trabzonspor’a ait TS Club markasının ürününe gelen yasaklama dikkat çekti. GÜBİS’te yayımlanan yeni duyuruda, bu kuruma ait çocuk ürünü olan ‘retro kapüşonlu sweat’in piyasaya arzının yasaklandığı ve söz konusu ürün için toplatma kararı verildi.

Ürünün boğulma riski taşıdığı bildirilirken, güvensizlik nedeni ise ‘boyun alanında serbest uçlu 16 santimetre uzunluğunda büzme ipi kullanılması’ olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi