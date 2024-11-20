Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

Marmara'da etkisini gösteren fırtına deniz seferlerini de olumsuz etkiledi Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

Çanakkale’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle boğaz hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Çanakkale- Eceabat hattında Eceabat'tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale’den ise saat 05.00 seferleri yapılamayacak.

Marmara'yı Fırtına Vurdu! Deniz Ulaşımına Art Arda EngelMarmara'yı Fırtına Vurdu! Deniz Ulaşımına Art Arda EngelGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Marmara Denizi Çanakkale
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