Lisede Skandal Olay! Beden Eğitimi Öğretmeninden Kız Öğrencilere Taciz: Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Elazığ'da bir lisede antrenörlük yapan beden eğitimi öğretmeni İ.B.’nin, Şubat ayında 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrenci ve velilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine İ.B. hakkında yakala kararı çıkarıldı. Nisan ayında gözaltına alınan İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; beden öğretmeni İ.B., duruşmadaki savunmasında suçlamaları reddetti. İ.B., savunmasında şunları söyledi:

'NEDEN ŞİKAYET ETTİLER BİLMİYORUM'

"Ben mağdurlarla Şubat ayına kadar samimiydim, buluşurdum. Neden beni şikayet ettiler bilmiyorum. L., Milli Takım’a alınmamasının sebebini benden bilmektedir. S., bundan 2-3 yıl önce B.’nin kardeşi ile tartıştı, kavga etti. Ben o zaman S.’ye ‘Neden böyle yapıyorsun’ diyerek kızmıştım. Bu nedenle belki bana husumet beslemiş olabilir.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

B.A. isimli şahsa parayı gönderdiğim doğrudur, ben kulüp başkanı olduğum için sporcularıma maçlar karşılığında aldığı parayı sporculara veririm. B.A. bana o zaman parasını göndermememi, benim kendim için yaptığım yatırım işlemlerinde değerlendirmemi söylemişti. Ben sanal para ve borsa da yatırım yapıyordum. B.A.’nın parasını da bu şekilde yatırımda kullanmıştım, sonrasında kârı ile birlikte kendisine V. aracılığı ile yolladım. B.’nin kartında sıkıntı olduğu için V.’nin hesabından yolladım. Ben kesinlikle B.A. veya başka birisi ile cinsel ilişkiye girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, İ.B.'nin yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, mağdurların dinlenmesi için duruşmayı 19 Kasım’a erteledi.

Kaynak: Sözcü