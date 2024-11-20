CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Güler Ve Erdoğan Özür Dilediği An Ben De Kendilerinden Özür Dilerim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Özel, İstanbul’da gerçekleştirilen Çalıştay’da 36 farklı şehitlik ve gazilik statü haklarının düzenlendiği mevzuatın bir kanunda birleştirilmesinin gerekli olduğunu düşündüklerini ifade etti. Özel, “Sayın Yankı Bağcıoğlu’nun liderliğinde arkadaşlarımız çalıştılar ve 18 ayrı kanun teklifi vererek, bu dediklerinizin hepsinin olabilmesi için o çatı kanunu hazırladık. Bu Meclis’tedir. Diğer partilere de çağrımızdır. Bir çatı kanun yaptığımız ve taleplerinizi çözdüğümüzde, o çalıştaydaki sorunlar çözüldüğünde artık bizlerin, hiçbir siyasinin gazilerimize, şehit ailelerimizin yanına vardığında bir yakınma, bir talep duymayacakları açık. Bu konudaki bu açık çağrıyı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

'MECLİS’TE OTURUP BUNU KONUŞMALIYIZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı hakkında konuşan Özel, şehit ailelerinin ve gazilerin razı olmadığı şeye razı olmayacağını dile getirerek, “Biz bir tek şehidimizin daha ölmemesi için, annelerin gözünün yaşının durması için, gazilerimiz için bundan sonra yapılacak faaliyetlerde elbette destek olmak isteriz. Kim ister şehit gelsin, kim ister gazi olsun? Ancak bu iş için dört tane kriter koyduk. Bunlardan birincisi, Meclis merkez olsun. İkincisi açıklık, şeffaflık. Üçüncüsü, karşılıklı iyi niyet ve bunun samimiyetle ortaya konması. Dördüncüsü, ulusal bir mutabakat; ‘Tam bir mutabakatın olması gerekir’ dedik. Bu mutabakatın ortaya konmasıyla ilgili Meclis’te yapılacak bu toplantılarda ben bir beşinci kriteri kendim ifade ettim. O beşinci kriter de şu: Toplumsal mutabakat sağlanacaksa, Meclis’te oturup bunu konuşmalıyız. Konuşacaksak ilk toplantıda da şehit aileleri ve gaziler gelmeli, düşüncelerini söylemeli. Son toplantıda da gelip varılan noktaya rızaları var mı, yok mu söylemeliler. ‘Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım’ diye Sayın Bahçeli’den bir saat sonra yaptığım konuşmada ifade ettim” diye konuştu.

Özel, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile yaptığı görüşmelerde, üç derneğin de Meclis odaklılığının çok önemli olduğunu, gizli kapılar ardında olmaması gerektiğini ifade ettiklerini aktardı. Özel, “Hatta Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’nda sayın başkanımızın tam olarak ifadesi şuydu: ‘Biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama bu işin şeffaf olması ve sizin söylediğiniz gibi Meclis’te yürümesi ve bir daha biz böyle bir fedakarlıkta bulunacaksak bunun siyasi amaçlarla değil, milletin yararına yapılması önemlidir. Kapalı kapılar ardında değil, bizimle konuşarak yapılmasını önemsiyoruz. Yoksa hakkımızı helal etmeyiz’” dedi.

'ORANIN İYİ YÖNETİLMEDİĞİ ANLAŞILIYOR'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışmaya yönelik AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in “Özür bekliyoruz” şeklindeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Özel, “Arkadaşlar bana Sayın Meclis Başkanı şöyle söyledi. Daha doğrusu ‘Yumruklaşmadan bahsediliyor’ diye söylendi. ‘Bir itiş kakıştan bahsediliyor’ söylendi. Ben çok tedirgin oldum. Görüntülere baktım, arkadaşlarla konuştum. Malum Meclis’te her gün bütçede, bütçe başlarken bakanlık ile ilgili bir mesaj veriliyor. Arkadaşlar bu sefer İçişleri Bakanı’na, bizim günlerce milletvekillerimizi polise verilen kanunsuz emir ile belediyeye sokulmamasını, çünkü onlar milletvekili ve dokunulmazlıkları var ve seçilmiş belediye meclis üyelerimizin Meclis’e sokulmamasına dikkat çekmek için komisyonun kapısında durmuşlar ve demişler ki; ‘İyi oluyor mu? Şimdi biz de sizi sokmasak olur mu? Girmeniz, görevinizi yapmanız gereken koltuğa başkası otursa olur mu?’ Buna dikkat çekmek için mini bir protesto bu. Ama o sırada oranın iyi yönetilemediği anlaşılıyor. Elini uzatıyor Grup Başkanvekilimiz, elini tutmuyor. Kamera çekecek tabii, kameraya müdahale ediliyor” ifadelerini kullandı.

'ARBEDE SAYIN BAKAN'IN SABIRSIZ DAVRANMASINDAN OLMUŞ'

Özel, “Abdullah Güler bütün milletvekillerimizden, Esenyurt’ta günlerce kapıda bekletilen milletvekillerimizden ve belediye meclis üyelerimizden, Sayın Abdullah Güler ve de Sayın Recep Tayyip Erdoğan özür dilediği anda ben de kendilerinden özür dilerim. Aynı muamele, aynı durum. Bizimki çok kısa sürüyor. Bakıyorlar ki bir arbede var. Zaten konu dikkat çekmek. Yoksa Plan ve Bütçe Komisyonu zaten toplanmadan nasıl devam edebiliriz? Ama orada arkadaşlarımız konuya dikkat çektikten sonra çekiliyorlar. Oradaki arbede meselesi gerçekten biraz da Sayın Bakan’ın sabırsız davranmasından da olmuş. Ben Sayın Bakan’ı ararım, Sayın Bakan ile konuşurum sorun yok. Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler’in kamuoyunu yanıltıcı bu bilgilerinden dolayı özrü olacak. Yoksa meselenin kendisinde bir protesto var. Birkaç dakika sabredilse o çirkin görüntü de ortaya çıkmaz ama bir yandan da hayırlı bir tarafı var. Esenyurt’taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir diye düşünüyorum” diye konuştu.

'ÇOK KIYMETLİ SUNUMLAR DİNLEDİK'

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi hakkındaki soruya da cevap veren Özel, “MİT Başkanımızın yaptığı ziyaret, kıymetli bir ziyarettir. Çok kıymetli sunumlar dinledik. Sorduğumuz sorulara ve istediğimiz bilgilere de son derece açıklıkla kapsamlı cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili yapabileceğimiz açıklama bundan ibarettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı 'Pazarları ziyaret et' çağrısına Erdoğan’ın verdiği yanıt hakkında da Özel, “Yanlış aktarılmış herhalde. Ben Erdoğan’a siz de biliyorsunuz, ‘Benimle pazara gelemezsin’ demedim. O, onun üzerinde bir yanıt vermiş. Vatandaş çağırıyor ve diyor ki vatandaş; ‘Pazara gelemezler’ Fiyatlar iki katına çıkmış, gelemezler. Ben sordum; ‘Gelebiliyorlar mı?’ diye, ‘Gelemiyorlar’ dedi. Sayın Erdoğan ile birlikte bir pazara gitme teklifim yok zaten. Yanımda da gazilerimiz ve dernekler varken siyasi polemik yaratacak bir cevap da benden beklemeyin bugün. Eğer öyle bir şey olursa bunu başka bir zeminde yaparız zaten” diye konuştu.

'MUTABAKAT SAĞLANACAKSA ÖNCE BURASI İLE SAĞLANACAK'

Özel, Erdoğan’ın ifadelerinin sorulması üzerine, “Bahçeli ile bir mutabakatsızlığı yoksa Bahçeli ile aynı şeyleri söylüyor demektir. Bahçeli’nin söylediği çerçeveye hepsi burada şehit ailelerinin ve gazilerin itirazı var. Mutabakat sağlayacaksa önce burası ile sağlayacak. Biz bir çözümün içinde olacaksak, o çözüm Meclis’te olacak ve bu masa da orada olacak. Yani şehit aileleri ve gaziler de hem başta, hem süreç içinde istedikleri herhangi bir zaman, hem de son noktada buna razılar mı değiller mi söyleyecek. Onların razı olmadığı bir şeye biz razı olmayız” yanıtını verdi.

'GERİ ADIMLARI YOK'

“Bahçeli’nin geri adım attığını düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Özel, “Ben Sayın Bahçeli’nin ‘İlk günkü sözlerimin arkasındayım’ dedikçe, grubunun onu ayakta alkışladığını görüyorum. Bugün Sayın Erdoğan teyitleştiğine göre, geri adımları yok. Ama ben Sayın Bahçeli’nin meseleyi olmazlık üzerinden tarif etmesi yerine Meclis odaklı, diyalog odaklı, samimi ve açık süreç yürütümünün, sürecin kendisine de bu ülkeye de katkıyı sağlayacak yegane yol olduğunu düşünüyorum. Bahçeli’nin yaptığı tarifle yol almak zor” diye konuştu.

Kaynak: DHA