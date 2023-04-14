Böyle olur AKP'nin hesabı! | Yolcu garantisinde yüzde 96 sapma: 329 bin 433 yolcu garantisi verildi sadece 13 bin 75 yolcu gitti

Yap-İşlet Devret (YİD) modeli ile 2012 yılında hizmete giren Kütahya Zafer Havalimanı, ocak-mart dönemine yönelik garanti edilen yolcu sayısının yalnızca yüzde 4’ünü karşılayabildi. Böylelikle yolcu tahminindeki sapma yüzde 96 oldu.

ÜÇ AYLIK GARANTİ ÖDEMESİ 1 MİLYON AVRONUN ÜZERİNDE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre YİD sözleşmesi kapsamında işletmeci IC İÇTAŞ'a iç hat giden yolcu başına 2 avro ve dış hat yolcu başına ise 10 avro olarak verilen garanti tutarına göre, üç aylık garanti ödemesi 1 milyon avronun üzerinde hesaplandı. Devlet Havalimanı İşletmesi’nin havalimanlarını kullanan yolculara yönelik istatistiklerinde gelen ve giden yolcu sayısı ise ayrıca belirtilmedi.

VERİLEN GARANTİ YOLCU SAYISI: 329 BİN 433, HAVALİMANINI KULLANAN YOLCU SAYISI: 13 BİN 75

Yapım maliyeti 50 milyon avroyu bulan havalimanı, DHMİ’nin ocak-mart dönemine yönelik havalimanı istatistiklerinde yine verilen garanti yolcu sayısı olan 329 bin 433'ü karşılayamadı. 2023 yılının ilk iki ayında yalnızca 7 bin 908 yolcuyu ağırlayan Zafer Havalimanı'nda mart ayında yolcu sayısı 5 bin 167 oldu. Ocak-mart döneminde Zafer Havalimanı’nı kullanan toplam yolcu sayısı 13 bin 75 olurken yolculardan 8 bin 141’inin iç hat, 4 bin 934’ünün ise dış hat yolcusu olduğu belirtildi.

2012-2023 (Ocak-Şubat) döneminde Zafer Havalimanı için şirkete yapılan garanti ödemesi 60 milyon 821 bin euro ile ifade ediliyor. Havalimanının kamuya devir yılı olan 2044’e kadar şirkete toplam 208 milyon euro tutarında garanti ödemesi yapılacağı öngörülüyor.