Gazeteciye dava açmıştı: Eski başsavcının Adnan Oktar davasında aleyhinde ifade verecek tanıklar dinlenmedi

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Bölge Adliye Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adnan Oktar suç örgütüyle ilişkisi olduğunu ileri süren gazeteci Barış Terkoğlu'na dava açtı.

MAHKEME TANIKLARI DİNLEMEDİ

Davanın son duruşmasında, Salihoğlu ile Oktar arasındaki ilişkiyi anlatmak üzere iş insanı Fırat Devecioğlu ve eski polis şefi Adil Serdar Saçan, Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Ancak mahkeme, iki ismin tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etmedi.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Terkoğlu duruşmada, Hadi Salihoğlu'nun Adnan Oktar grubuyla ilişkili olduğunu ileri sürmesine dayanak gösterdiği ifadelerin sahipleri Saçan ve Develioğlu'nu tanık olarak dinlenmesini istedi.

Ancak mahkeme bu talebi, yargılamaya katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddederek, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın dosyasından Saçan ve Develioğlu'nun ifadelerinin istenmesine karar verdi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması 12 Eylül'e ertelendi.