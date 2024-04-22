Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürmesi sebebiyle, o gruba ait sigaraları satmama kararı aldı.

Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, sokağa çıktıklarında kendi durumları ve çoğu işletmenin fiyat politikasında ötürü, bir şey yiyip-içmek için 2 kere düşünüyor.

Ekonomist İris Cibre, buna karşın bir boykot kampanyası başlatmıştı.

Boykotta, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde yüksek fiyatlı hizmet sunan kafe ve restoranlara gidilmemesi çağrısı yapılmıştı.

Bu eylemin devam ettirilmesi talep edilirken bir boykot da tekelden geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü vurgulayarak British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Dündar, en büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan BAT’ın sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdüğü için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Erol Dündar ayrıca şunları söyledi:

"Firma geri adım atana dek protestomuza kararlılıkla devam edeceğimizi bilmelerini isteriz. Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza girdik. "

BAT grubunun içinde Kent ve Rothmans gibi popüler sigara markaları bulunuyor.

Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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