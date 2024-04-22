Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir toplantıda “locals” ''yerel halk'' dediği için tepkiyle karşılaşmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında yerel halk değil, "yerel yatırımcı" ifadesini kullandığını belirtti.

Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Uluslararası Para Fonu- Dünya Bankası Bahar Toplantıları” kapsamında düzenlenen "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmasında vatandaşlar için kullandığı “locals” ''yerel halk'' ifadesi üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın konuya ilişkin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

'BU İTHAMLARI DA ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz.''

Kaynak: ANKA

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