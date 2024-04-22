Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Selçuk İnan'ın şikayetinde dikkat çeken ifadeler! 'Tek başına bu suçu işleyemez'

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasının müştekilerinden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, ifadesinde 1 milyon 535 bin Amerikan doları alacağı olduğunu ileri sürerek, sanık Seçil Erzan ve banka yöneticilerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren dava dosyasının müştekilerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ifadesi, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alındı.

İnan, ifadesinde sanık Seçil Erzan'ı, 2011'de Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanıdığını, süreç içinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında güven ilişkisi oluştuğunu söyledi.

Erzan'ın, kendisine Denizbank'ta başlarındaki banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu kurumsal bir fondan bahsettiğini kaydeden İnan, bu fona para yatırması durumunda kar payı alacağı bilgisinin Erzan tarafından verildiğini anlattı.

İnan, Denizbank'ın da içinde olduğu 3 bankadan para çekerek bu fona 3 seferde toplam 3 milyon 685 bin Amerikan doları yatırdığını aktardığı ifadesinde, Denizbank'taki parayı sanık Erzan ile çektiklerini söyledi.

Çekilen paraların veznedekilerin gözü önünde çantalara doldurulduğunu ve Erzan'ın aracına aktarıldığını kaydeden İnan, "Paranın bir kısmını da Erzan'a odasında teslim ettim. Yanında müdür yardımcısı sanık Asiye Öztürk de vardı. Bu paraların Denizbank'ın genel merkezine götürüleceği, fonun orada olduğu söylendi. Paraları tamamen bankanın içinde teslim ettim. 2 milyon 150 bin Amerikan dolarını süreç içerisinde fon getirisi olarak bana iade etti. Yatırdığım ana paradan geriye 1 milyon 535 bin Amerikan doları alacağım kalmıştır. Bankaya ve fonu yöneten Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'ya duyulan güven nedeniyle bu paraları ödedim." ifadelerini kullandı.

İnan, yatırdığı paralara ilişkin şube müdürü sıfatıyla Erzan'dan ıslak imzalı, kaşeli resmi belgeler de aldığını ve dava dosyasına bu belgeleri sunduğunu bildirerek, "Erzan 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün, yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık. Bu arada Erzan'ın kuzeninden aldığımız bilgilere göre banka yöneticileri Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve diğerleri Erzan'ı günlerce yanlarında tutmuş, elinden bütün dosyaları almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurtmuşlardır. Burada banka müfettişlerine verdirdikleri ifadelerinde, kendilerini ve bankayı sorumluluktan kurtarmak amacıyla tek yanlı beyan verdirtmişlerdir. Banka, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu suretle sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır." şeklinde konuştu.

Erzan, Ateş ve Aydoğdu'nun parayı birlikte zimmete geçirdiklerini ve Erzan'ın tek başına bu suçu işleyemeyeceğini düşündüğünü iddia eden İnan, "Erzan Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Resmi, ıslak imzalı belgelerim zaten mevcuttur. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim." diye konuştu.

İnan, ifadesinin ardından sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına rıza göstermediğini bildirdi.

Mahkeme, İnan'ın avukatı huzurunda alınan ifadesini, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kaynak: AA