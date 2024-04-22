AKP'de 'İsrail ile ticaret' yarığı I Zeybekçi ve Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'ın kavgası büyüdü: Mahşerde davacı olacağım

AKP iktidarının İsrail ile olan ilişkisi, başta kendi ittifak ortakları dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Bununla birlikte AKP içerinde de İsrail ile ticaret polemiği sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile süren ticaret hakkında, "Eyvallah, İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" demiş ve AKP başta olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinin tepkisi ile karşılaşmıştı.

Yeni Şafak'tan İsmail Kılıçarslan, Zeybekçi'nin bu sözlerine sert bir yanıt vererek, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. "Eyvallah" diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" sözlerini sarf etmişti.

İsmail Kılıçarslan'ın sözlerine "Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek" şeklinde karşılık veren Zeybekçi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. 'Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.' Vesselam”

'MAHŞERDE DAVACI OLACAĞIM'

Kılıçarslan, Zeybekçi'nin sözlerine X hesabından bir kez daha yanıt vererek "Soykırıma "eyvallah" ettiğiniz o sözleriniz yüzünden sizden hem bu dünyada hem mahşerde davacı olacağım" dedi.

Yaptığı paylaşımda kullandığı sözcüklerin tamamı şöyle:

“Öyle etraftan dolaşmayın bence. Sizi etiketleyerek, tek tabanca, jetonsuz yazdım ben yazdıklarımı. Gücünüzün nelere yetebileceğini de hesap etmeden yaptım bunu üstelik. Sizi afallatan da bu oldu zaten. Sizi, İsrail ile ticareti legalleştirme çabanız için suçluyorum ve tüm sonuçları göze alarak size bunun için hakaret ettim. Gazze'deki çocukların en azından "kablolar" kadar değerli olduğu bir dünyayı, bir anlayışı, bir Türkiye'yi savunmaya devam edeceğim. Tekrarlayayım: Soykırıma "eyvallah" ettiğiniz o sözleriniz yüzünden sizden hem bu dünyada hem mahşerde davacı olacağım.”

Kaynak: Gerçek Gündem