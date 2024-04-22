AKP'li ismin şirketine adrese teslim ihale: 122 milyon TL'lik Hükümet Konağı yapacak

AKP'li isimlere adrese teslim ihaleler verilmeye devam ediyor.

21 Mart 2024 günü Bahçe ilçesine Hükümet Konağı yaptırmak isteyen Osmaniye Valiliği, 15 Nisan günü bir ihale açtı.

Seçimden 15 gün sonra yapılan ihaleyi alan firma ise AKP'li bir ismin şirketi çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için AKP'den belediye başkanı aday adayı olan Mehmet Alaca'nın Yeğen İnşaat Şirketi, ihaleyi kazandı.

Belediye başkan adayı gösterilmemesine karşın Alaca'ya adrese teslim valilik ihalesini alması kafaları karıştırdı.

Yeğin İnşaat ile valilik arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise 122 milyon 400 bin 400 TL.

NE DEMİŞTİ?

Aday adaylığını açıkladığı zamanlarda Mehmet Alaca'nın söylediği şu söz ise dikkat çekmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vatan sevgisi ve hizmet aşkı beni de etkiliyor. AK Parti, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliğin partisidir."