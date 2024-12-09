Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü

Tekirdağ'da bir börekçiden dehşet anları yaşandı. Bir erkek, börekçide oturan eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının yanındaki arkadaşını ise boğazını keserek öldürdü.

Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü

Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü - Resim : 2

Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı.

Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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