Öğrenci Servisinde Dehşet! Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara’da servis minibüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Beyzanur Ayhan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öğrenci Servisinde Dehşet! Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Nasrettin Hoca Bulvarı'nda lise öğrencilerini taşıyan Ali Kaya yönetimindeki servis minibüsü ile Ankara yönüne giden Vasfi Acar'ın kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servisteki 2 öğrenci camdan dışarı savrulurken, hafif ticari araç ise refüje çarparak durdu.

Öğrenci Servisinde Dehşet! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

1 KIZ ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Kazada araç sürücüleri ve 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan lise öğrencisi Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrenci Servisinde Dehşet! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaynak: DHA

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