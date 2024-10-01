Bolu'da İlk Kar Düştü

Bolu'da hava sıcaklıkları düşerken, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk kar düştü.

Son Güncelleme:
Bolu'da İlk Kar Düştü

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına döndü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğaseverler tarafından görüntülendi. Bolu'da hava sıcaklıkları düştü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.Mevsimin ilk kar yağışını alan Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Isparta 32 Spor Koray Palaz'a Emanet Isparta 32 Spor Koray Palaz'a Emanet
Rize'de Evin Yanına Yıldırım Düştü: Bomba Sandık Rize'de Evin Yanına Yıldırım Düştü: Bomba Sandık
Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki