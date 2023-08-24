Bolu'da iki ilçede kaymakam değişikliği olurken üç vali yardımcısı atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bolu'da 2 ilçede kaymakam değişikliği olurken 3 vali yardımcısı atandı.

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Bolu'da iki ilçede kaymakam değişikliği olurken üç vali yardımcısı atandı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bolu'da 2 ilçede kaymakam değişikliği olurken 3 vali yardımcısı atandı.

Karara göre, Bolu'nun Mudurnu, Mengen, Dörtdivan ilçelerinin kaymakamları başka illere atandı.

Bolu'da yeni atamalar şöyle:

- Bingöl Valiliği Hukuk Müşaviri Fatih Kaya Gerede Kaymakamlığına, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal Göynük Kaymakamlığına,

- Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan Bolu Vali Yardımcılığına,

- Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar Bolu Vali Yardımcılığına,

- Hatay Erzin Kaymakamı Osman Demir Bolu Vali Yardımcılığına atandı.

Bolu'dan giden kaymakamlar şöyle:

- Öte yandan, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan Konya Karatay Kaymakamlığına,

- Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik Mardin Savur Kaymakamlığına,

- Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa Kars Digor Kaymakamlığına,

- Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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