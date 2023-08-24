Bolu'da iki ilçede kaymakam değişikliği olurken üç vali yardımcısı atandı!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bolu'da 2 ilçede kaymakam değişikliği olurken 3 vali yardımcısı atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bolu'da 2 ilçede kaymakam değişikliği olurken 3 vali yardımcısı atandı.
Karara göre, Bolu'nun Mudurnu, Mengen, Dörtdivan ilçelerinin kaymakamları başka illere atandı.
Bolu'da yeni atamalar şöyle:
- Bingöl Valiliği Hukuk Müşaviri Fatih Kaya Gerede Kaymakamlığına, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal Göynük Kaymakamlığına,
- Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan Bolu Vali Yardımcılığına,
- Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar Bolu Vali Yardımcılığına,
- Hatay Erzin Kaymakamı Osman Demir Bolu Vali Yardımcılığına atandı.
Bolu'dan giden kaymakamlar şöyle:
- Öte yandan, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan Konya Karatay Kaymakamlığına,
- Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik Mardin Savur Kaymakamlığına,
- Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa Kars Digor Kaymakamlığına,
- Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına atandı.
Kaynak: Gerçek Gündem