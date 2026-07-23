Bolu'da Dehşete Düşüren Olay: Gurbetçi 2 Kardeşe Kurşun Yağdırdı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada gurbetçi bir sürücü, 2 kardeşi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Silahlı şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

GURBETÇİ KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, akaryakıt pompası önünde bekleyen WU 3832P yabancı plakalı cipin sürücüsü gurbetçi A.T. ile hemen arkasında bulunan 06 SB 468 plakalı otomobildeki O.Y. ve S.Y. isimli iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gurbetçi A.T., yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak iki kardeşe ateş açtı.

İKİ KARDEŞ BACAKLARINDAN YARALANDI

Kurşunların hedefi olan O.Y. ve S.Y., bacaklarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada otoyol kenarında devriye görevinde bulunan Otoyol Jandarma ekipleri, silah sesleri üzerine duruma anında müdahale ederek şüpheli A.T.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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