İstanbul'da Sağanak ve Fırtına Alarmı: 3 İlçede Denize Girmek Yasaklandı
İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından 3 ilçede yasak kararı geldi. İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için üst üste gelen sağanak yağış ve fırtına uyarılarının ardından belirli ilçelerde denize girmek yasaklandı.
ŞİLE'DE 2 GÜNLÜK YASAK
Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.
EYÜPSULTAN VE ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜNLÜK YASAK
Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içindeki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları (şiddetli rüzgar ve dalga) nedeniyle yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle yarın denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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