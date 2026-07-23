İstanbul'da Sağanak ve Fırtına Alarmı: 3 İlçede Denize Girmek Yasaklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için üst üste gelen sağanak yağış ve fırtına uyarılarının ardından belirli ilçelerde denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'DE 2 GÜNLÜK YASAK

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

EYÜPSULTAN VE ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜNLÜK YASAK

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içindeki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları (şiddetli rüzgar ve dalga) nedeniyle yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle yarın denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA