Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kâbe Görseli Davasında Karar

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde Kâbe görselinin yere serilmesiyle ilgili açılan davada yargılanan 7 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan sanıkların tamamı beraat etti.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin suç işlemediğini belirterek, "beraatlerini" talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve savunmaları değerlendirerek tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğu D. ve Selahattin C.U. ile birlikte Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B. ve Rümeysa Ö. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Kaynak: İHA