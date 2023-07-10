Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum ‘dönüşümü’ sürüyor: O tesis de el değiştirdi

Boğaziçi Üniversitesi kayyum yönetiminin çalışanlara ve kampüs içindeki tesislere yönelik hukuk dışı uygulamaları devam ediyor. Yönetim bu sefer de Boğaziçi Üniversitesi’nin 9 yıllık işletmecisi Sabahattin Bozkurt’un işletmesine el koydu. Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’nde Ağaç Ev Kafe ve Restoran hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden tahliye edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’nde bulunan Ağaç Ev’in tahliyesi için, geçtiğimiz perşembe günü sabah 8’de yaklaşık 300 polis ve çevik kuvvet getirtildi. Eşyaları boşaltmak için iki günlük süre isteyen işletme sahibi Bozkurt’a ise Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Candan tarafından “Burayı hemen boşaltıyorsunuz, gıdalarınızın hepsini de bahçeye atın” denildiği ileri sürüldü.

“YANGININ KASITLI YAPILDIĞINA DAİR ŞÜPHELERİM VAR”

Gerçek Gündem’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’nde yer alan Ağaç Ev Kafe ve Restoran’ın 9 yıllık sahibi Sabahattin Bozkurt, Ağaç Ev’in pandemi döneminde tamamen yandığını söyledi. Ancak, Bozkurt bu yangının kasıtlı yapıldığına dair şüphelerinin olduğundan bahsetti.

“10 MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTIK”

Bozkurt, yangından sonra Boğaziçi Üniversitesi yönetimine gitti. Ağaç Ev kafe ve restoran için yeniden ihale yapıldı ve Melih Bulu zamanında işletmenin yeniden yapılması yönünde karar alındı.

Bozkurt, beş firmanın katıldığı ihaleyi kazandıktan sonra binayı yeniden inşa etti. Ağaç Ev için 10 milyon liranın üzerinde masraf yaptı ve bin 600 metrekarelik kafe ve restoranı sıfırdan yaptı. Ancak mahkeme kararıyla ihale iptal edildi.

“HABERİM OLMADAN İŞ YERİMİN İHALESİ GİZLİCE YAPILDI, OKULA GİRİŞİM YASAKLANDI”

Kendisinin haberi olmadan iş yerinin ihalesinin gizli yapıldığını söyleyen Bozkurt, bu durumu Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğe evrak işleri için gittiğinde öğrendiğini belirtti ve ekledi:

“Genel sekreterliğin önünde kalabalığı gördüm. Nedenini sordum ve bana Ağaç Ev’in ihalesinin olduğunu söylediler. Genel Sekreter’in özel kalemiyle konuştum. O benim koluma girdi ve bana çay ikram etti. Ben ona böyle bir şey olur mu diye sordum, konuştuk. Daha sonra bana bir yazı geldi. Benimle konuşan, koluma giren, çay ikram eden özel kalem beni şikâyet etmiş. Genel sekreteri ve diğerlerini tehdit ettiğime dair bana iftira attılar. Okula ve iş yerime girişimi yasakladılar.”

Mahkeme devam ederken yürütme durdurma kararını aldığını belirten Bozkurt, karar sonucunda kendisini “Biz yine geleceğiz, seni ve senin gibilerin hiçbirini burada barındırmayacağız” şeklinde tehdit ettiklerini söyledi.

“BURAYI HEMEN BOŞALTIYORSUNUZ, GIDALARIN HEPSİNİ BAHÇEYE ATIN”

Bozkurt, geçen perşembe günü hiçbir mahkeme kararı olmadan sabah 8’de tahliye için yaklaşık 300 polisin Ağaç Ev’e geldiğini söyledi. Bozkurt, kaymakamlığın yaptığı bu hukuksuzluğun kabul edilemez olduğunu ifade etti:

“Normalde tahliye kararı 15 gün önceden söylenir ama bize haber vermeden gelmişlerdi. Bizim bütün eşyalarımızı, gıdalarımızı attılar. Bize iki gün süre tanıyın, bari eşyalarımızı alalım dedik. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Candan “Burayı hemen boşaltıyorsunuz, gıdalarınızın hepsini de bahçeye atın” dedi.”

“İHALEYİ ALAN ŞİRKETİN SAHİBİ AKP BAĞCILAR İLÇE TEŞKİLATI KURUCULARINDAN HASAN HÜSEYİN DÖNMEZ’İN YEĞENİ”

Bozkurt, ihaleyi alan firmanın ENS Grup adındaki inşaat firması olduğunu söyledi. Yapılan gizli ihale sonucu kafenin işletmesini alan şirketin sahibi ise AKP Bağcılar İlçe kurucularından Hasan Hüseyin Dönmez’in yeğeni Necip Fazıl Dönmez. İhaleyi alan firmanın sahibi Necip Fazıl Dönmez ise 1999 doğumlu.

Bozkurt, “Ben senede toplam 336 bin lira veriyordum. Ancak yeni gelenlere işletmeyi senelik 200 bin liraya kiraya verdiler. Sözleşme ve şartnamelerin hepsini de onlara göre düzenlediler. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi’nde ihaleye giren hiç kimsenin, hiçbir firmanın sözleşmeleri bu sözleşmelerle eş değer değil, her şeyi onlara göre ayarlamışlar” dedi.

“TÜM BUNLARIN SORUMLUSU HASAN FEHMİ TOPAL VE YARDIMCISI”

Bozkurt, tüm bunların sorumlusunun Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal ve yardımcısı Mustafa Candan olduğunu söyledi. Bozkurt, “Hasan Fehmi Topal her şeyi kendisi ayarladı. Her şeyin sorumlusu o” dedi.