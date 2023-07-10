Türkiye yanacak... Aşırı sıcak hava dalgası geliyor

Tüm dünyada sıcak havalar etkili olurken; Türkiye'de de Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıklarının daha da artacağı belirtiliyor.

Türkiye yanacak... Aşırı sıcak hava dalgası geliyor

Dünya tüm zamanların en sıcak günlerinden geçiyor. 

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz günü kayıtlardaki en sıcak gün olurken, bir önceki gün yani 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru kırılmıştı. 

SICAKLIKLAR ARTACAK

Dünya genelindeki sıcak hava dalgasından Türkiye de nasibini alıyor. Doğu, Güneydoğu ve Ege'de yurttaşlar bunaltıcı günler yaşarken; önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da artması bekleniyor. 

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU? 

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

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