Eskişehirli 'Tekelci Ahmet Abi' yaşamını yitirdi!

Eskişehir'de alkol şişesi fırlatmasıyla izlenme rekorlarını kıran ve 'Tekelci Ahmet Abi' lakabıyla ün yapan Ahmet Yılmaz, 48 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Eskişehir'de fırlattığı alkol şişleriyle fenomen olan 'Tekelci Ahmet Abi' mahlaslı Ahmet Yılmaz vefat etti.

48 yaşında kanser nedeniyle hayata veda eden Ahmet Yılmaz’ın ölüm haberi ise ailesi ve sevenlerini üzdü.

NE OLMUŞTU?

2010 yılında internette alkol şişesi fırlatmasıyla izlenme rekorlarını kıran ve 'Tekelci Ahmet Abi' lakabıyla ün yapan Ahmet Yılmaz, Tekel bayisinde 4 kişiyi içki şişeleri fırlatarak dükkândan kovalamıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar 13 yıl önce sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Fırlatılan alkol şişlerinin toplam değeri o dönem için yaklaşık 4 bin TL olarak hesaplandı.

PROGRAMLARA KONUK OLDU

Fenomen olan Ahmet Yılmaz, Hayrettin Onur Karaoğuz gibi ünlülerin programına da konuk olmuştu.

AHMET YILMAZ ESKİŞEHİR'DE SEÇİME KATILMIŞTI

Ahmet Yılmaz Eskişehir'de 2011 yılında seçimlere katılmış 641 seçmenin oyunu almıştı.

2016 YILINDA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

'Tekelci Ahmet Abi' 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 2016 yılında cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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