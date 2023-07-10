Magandalar düğünde kurşun yağdırdı!

Aksaray'da düğünde onlarca kişinin içerisinde içki masasında havaya ateş açan 3 maganda sivil jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız 3 tabanca ve 626 adet mermiyle birlikte suçüstü yakalandı.

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonu ve beraberinde ortaya çıkan magandalara karşı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere sivil jandarma ekipleri konuşlandırıldı.

Düğünlerde misafir gibi izleme yapan sivil jandarma ekipleri oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem alırken, özellikle havaya ateş açan magandaların izini sürüyor. Bu çerçevede bir köy düğününde izleme yapan sivil jandarma ekipleri, 3 şahsı ruhsatsız tabancalarla havaya ateş açarken suçüstü yakaladı.

Düğüne katılan onlarca insanın içinde herkesin hayatını tehlikeye atarak havaya ateş açan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde arama yapan jandarma ekipleri tabancalarla birlikte 626 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, tabanca ve mermilere el konuldu.

Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet çerçevesinde soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: İHA

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